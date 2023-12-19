Графіки відключень світла повертаються? В Україні спростували черговий фейк росіян

Російські пропагандисти поширили черговий фейк про ситуацію в енергосистемі України. Нібито вже цього тижня у країні почнуть застосовувати графіки відключень світла, однак це - брехня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

Анонімні Telegram-канали поширюють інформацію про те, що у зв'язку із похолоданням, подачу електрики в оселі українців планують обмежувати вже з 20 грудня. Для цього нібито сформували чотири групи відключення, де електрики не буде від трьох до 12 годин на добу.

Однак це неправда. Як зазначила заступник міністра енергетики Світлана Гринчук, планово відключати електроенергію українцям почнуть лише за умови серйозних пошкоджень енергосистеми - обстріли РФ або погодні умови (налипання снігу або сильний вітер).

"Ми прогнозували зниження температури. І з тією ситуацією, яка є зараз, ми не плануємо вводити графіки відключень - особливо для побутових споживачів. Ситуація контрольована", - пояснила вона.

Окрім того, журналіст у сфері енергетики Микола Топалов зазначив, що графіки відключень світла, які ширяться мережею, є фейковими й станом на зараз обмежень в електропостачанні не планується.

Блекаути в Україні

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна "Що чекає на Україну восени та взимку? Три сценарії розвитку ситуації в енергосистемі".