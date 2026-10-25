Графики отключения света будут действовать и 26 октября: какие ограничения применят
В понедельник, 26 октября, в части украинских регионов вынуждены будут применить меры по ограничению потребления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".
Завтра предусмотрены следующие меры:
- с 06:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей;
- с 06:00 до 23:59 - почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей объемом от одной до двух очередей.
Причиной ограничений стали последствия массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру.
В "Укрэнерго" напоминают, что в энергосистеме ситуация может меняться из-за российских обстрелов.
Поэтому потребителям советуют следить за актуальными графиками и сообщениями на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своих регионах.
На этом фоне украинцев призвали экономно использовать электроэнергию в периоды, когда свет появляется по графику.
Напомним, 25 октября часть Киева осталась без света из-за аварии.
Также ранее мы рассказывали, что в Кремле сделали новое заявление об энергетическом перемирии с Украиной.