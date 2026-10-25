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Графики отключения света будут действовать и 26 октября: какие ограничения применят

19:43 25.10.2026 Вс
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Графики отключения света будут действовать и 26 октября: какие ограничения применят Фото: Графики применят снова (Getty Images)
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В понедельник, 26 октября, в части украинских регионов вынуждены будут применить меры по ограничению потребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

Завтра предусмотрены следующие меры:

  • с 06:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей;
  • с 06:00 до 23:59 - почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей объемом от одной до двух очередей.

Причиной ограничений стали последствия массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В "Укрэнерго" напоминают, что в энергосистеме ситуация может меняться из-за российских обстрелов.

Поэтому потребителям советуют следить за актуальными графиками и сообщениями на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своих регионах.

На этом фоне украинцев призвали экономно использовать электроэнергию в периоды, когда свет появляется по графику.

Напомним, 25 октября часть Киева осталась без света из-за аварии.

Также ранее мы рассказывали, что в Кремле сделали новое заявление об энергетическом перемирии с Украиной.

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