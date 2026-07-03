Графіки відключень скасовані, але світла все одно немає: що відбувається

Ввечері у п'ятницю, 3 липня, графіки відключення електроенергії в Україні не діятимуть, проте у деяких областях світла немає.
Де саме зараз діють відключення і в чому причина - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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Через сильну спеку та перевантаження мережі у Києві та кількох областях запровадили екстрені аварійні відключення світла. Наразі обмеження діють у таких регіонах:
Зокрема, в Одеській області ситуація ускладнюється тим, що через надмірну спеку пошкоджене попередніми обстрілами обладнання не здатне передавати достатню кількість електрики.
Крім того, у Полтавській області до кінця доби очікується гроза та пориви вітру. Українців попередили, що через це можливі обриви дротів повітряних ліній електропередач.
За інформацією енергетиків, звичні графіки погодинних відключень наразі не діють. Обмеження обіцяють скасувати одразу, як тільки ситуація в енергосистемі стабілізується.
В "Укренерго" закликають у вечірній час, з 16:00 до 23:00, максимально економити світло. Щоб допомогти енергосистемі, фахівці просять дотримуватися простих правил:
Ситуація в енергосистемі може змінюватися дуже швидко. Стежити за актуальними повідомленнями можна на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах місцевих обленерго.
Жителі Києва та Дніпропетровської області можуть перевіряти інформацію за допомогою онлайн-ресурсів компанії YASNO.
Головною причиною обмежень стало різке зростання споживання через спекотну погоду по всій Україні. Масове використання кондиціонерів збільшило навантаження на систему щонайменше на 25%.
Крім того, на стабільність мережі впливали планові ремонти, ліквідація наслідків російських ударів та скорочення обсягів імпорту електрики.
Нагадаємо, якщо донедавна найбільше від знеструмлень потерпала Сумська область, то тепер найскладніша ситуація через постійні обстріли російських окупантів спостерігається на Донеччині.