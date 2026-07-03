Графики отключений отменены, но света все равно нет: что происходит

Вечером в пятницу, 3 июля, графики отключения электроэнергии в Украине не будут действовать, однако в некоторых областях света нет.
Где именно сейчас действуют отключения и в чем причина - читайте в материале РБК-Украина.
Главное:
Из-за сильной жары и перегрузки сети в Киеве и нескольких областях ввели экстренные аварийные отключения света. В настоящее время ограничения действуют в таких регионах:
В частности, в Одесской области ситуация осложняется тем, что из-за чрезмерной жары поврежденное предыдущими обстрелами оборудование не способно передавать достаточное количество электричества.
Кроме того, в Полтавской области до конца суток ожидается дождь и порывы ветра. Украинцев предупредили, что из-за этого возможны обрывы проводов воздушных линий электропередач.
По информации энергетиков, привычные графики почасовых отключений пока не действуют. Ограничения обещают отменить сразу, как ситуация в энергосистеме стабилизируется.
В "Укрэнерго" призывают в вечернее время, с 16:00 до 23:00, максимально экономить свет. Чтобы помочь энергосистеме, специалисты просят придерживаться простых правил:
Ситуация в энергосистеме может изменяться очень быстро. Следить за актуальными сообщениями можно на сайтах и официальных страницах в соцсетях местных облэнерго.
Жители Киева и Днепропетровской области могут проверять информацию с помощью онлайн-ресурсов компании YASNO.
Главной причиной ограничений стал резкий рост потребления из-за жаркой погоды по всей Украине. Массовое использование кондиционеров увеличило нагрузку на систему как минимум на 25%.
Кроме того, на стабильность сети оказывали влияние плановые ремонты, ликвидация последствий российских ударов и сокращение объемов импорта электричества.
Напомним, если до недавнего времени больше всего от обесточений страдала Сумская область, то теперь самая сложная ситуация из-за постоянных обстрелов российских оккупантов наблюдается в Донецкой области.