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Графики отключений отменены, но света все равно нет: что происходит

17:15 03.07.2026 Пт
2 мин
Ограничения действуют в Киеве и еще пяти областях
aimg Валерий Ульяненко
Фото: 3 июля в некоторых областях действуют аварийные отключения (Getty Images)

Вечером в пятницу, 3 июля, графики отключения электроэнергии в Украине не будут действовать, однако в некоторых областях света нет.

Где именно сейчас действуют отключения и в чем причина - читайте в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Где сейчас действуют ограничения: аварийные отключения ввели в Киеве и нескольких областях из-за жары.
  • Когда лучше пользоваться приборами: украинцев призывали максимально экономить электроэнергию в вечернее время с 16:00 до 23:00.
  • Где следить за изменениями: о графиках информируют на сайтах и соцсетях облэнерго, а также через приложение или на сайте YASNO.

Где ввели ограничения

Из-за сильной жары и перегрузки сети в Киеве и нескольких областях ввели экстренные аварийные отключения света. В настоящее время ограничения действуют в таких регионах:

  • Киев и Киевская область;
  • Черниговская область;
  • Черкасская область;
  • Одесская область;
  • Харьковская область.

В частности, в Одесской области ситуация осложняется тем, что из-за чрезмерной жары поврежденное предыдущими обстрелами оборудование не способно передавать достаточное количество электричества.

Кроме того, в Полтавской области до конца суток ожидается дождь и порывы ветра. Украинцев предупредили, что из-за этого возможны обрывы проводов воздушных линий электропередач.

По информации энергетиков, привычные графики почасовых отключений пока не действуют. Ограничения обещают отменить сразу, как ситуация в энергосистеме стабилизируется.

В какие часы лучше включать технику

В "Укрэнерго" призывают в вечернее время, с 16:00 до 23:00, максимально экономить свет. Чтобы помочь энергосистеме, специалисты просят придерживаться простых правил:

  • избегать одновременного включения нескольких мощных устройств;
  • ограничить работу тяжелой техники в вечерние пиковые часы;
  • настраивать кондиционеры на 23-24 градуса, ведь охлаждение комнаты до 22 градусов и ниже сильно увеличивает потребление.

Где проверить графики отключений

Ситуация в энергосистеме может изменяться очень быстро. Следить за актуальными сообщениями можно на сайтах и официальных страницах в соцсетях местных облэнерго.

Жители Киева и Днепропетровской области могут проверять информацию с помощью онлайн-ресурсов компании YASNO.

Почему отключения в Украине возвращались

Главной причиной ограничений стал резкий рост потребления из-за жаркой погоды по всей Украине. Массовое использование кондиционеров увеличило нагрузку на систему как минимум на 25%.

Кроме того, на стабильность сети оказывали влияние плановые ремонты, ликвидация последствий российских ударов и сокращение объемов импорта электричества.

Напомним, если до недавнего времени больше всего от обесточений страдала Сумская область, то теперь самая сложная ситуация из-за постоянных обстрелов российских оккупантов наблюдается в Донецкой области.

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