Графики отключений отменены, но света все равно нет: что происходит

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Где сейчас действуют ограничения : аварийные отключения ввели в Киеве и нескольких областях из-за жары.

: аварийные отключения ввели в Киеве и нескольких областях из-за жары. Когда лучше пользоваться приборами : украинцев призывали максимально экономить электроэнергию в вечернее время с 16:00 до 23:00.

: украинцев призывали максимально экономить электроэнергию в вечернее время с 16:00 до 23:00. Где следить за изменениями: о графиках информируют на сайтах и соцсетях облэнерго, а также через приложение или на сайте YASNO.

Где ввели ограничения

Из-за сильной жары и перегрузки сети в Киеве и нескольких областях ввели экстренные аварийные отключения света. В настоящее время ограничения действуют в таких регионах:

Киев и Киевская область;

Черниговская область;

Черкасская область;

Одесская область;

Харьковская область.

В частности, в Одесской области ситуация осложняется тем, что из-за чрезмерной жары поврежденное предыдущими обстрелами оборудование не способно передавать достаточное количество электричества.

Кроме того, в Полтавской области до конца суток ожидается дождь и порывы ветра. Украинцев предупредили, что из-за этого возможны обрывы проводов воздушных линий электропередач.

По информации энергетиков, привычные графики почасовых отключений пока не действуют. Ограничения обещают отменить сразу, как ситуация в энергосистеме стабилизируется.

В какие часы лучше включать технику

В "Укрэнерго" призывают в вечернее время, с 16:00 до 23:00, максимально экономить свет. Чтобы помочь энергосистеме, специалисты просят придерживаться простых правил:

избегать одновременного включения нескольких мощных устройств;

ограничить работу тяжелой техники в вечерние пиковые часы;

настраивать кондиционеры на 23-24 градуса, ведь охлаждение комнаты до 22 градусов и ниже сильно увеличивает потребление.

Где проверить графики отключений

Ситуация в энергосистеме может изменяться очень быстро. Следить за актуальными сообщениями можно на сайтах и официальных страницах в соцсетях местных облэнерго.

Жители Киева и Днепропетровской области могут проверять информацию с помощью онлайн-ресурсов компании YASNO.

Почему отключения в Украине возвращались

Главной причиной ограничений стал резкий рост потребления из-за жаркой погоды по всей Украине. Массовое использование кондиционеров увеличило нагрузку на систему как минимум на 25%.

Кроме того, на стабильность сети оказывали влияние плановые ремонты, ликвидация последствий российских ударов и сокращение объемов импорта электричества.