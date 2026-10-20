Графіки від самого ранку. Як вимикатимуть світло в Україні 21 жовтня

Графіки 21 жовтня

21 жовтня у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:

06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості

06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг)

Наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти України є причиною цього рішення.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти 20 жовтня завдали удару по Шевченківському району Києва і поцілили в енергооб'єкт. У чотирьох районах столиці - проблеми зі світлом.