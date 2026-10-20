Графики с самого утра. Как будут выключать свет в Украине 21 октября

В нескольких областях Украины завтра снова будут почасовые отключения электроэнергии. Известно о новых графиках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
21 октября в части областей Украины вынуждены будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии:
Последствия массированных российских атак на энергообъекты Украины являются причиной этого решения.
Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты 20 октября нанесли удар по Шевченковскому району Киева и попали в энергообъект. В четырех районах столицы - проблемы со светом.
Кроме того, 20 октября в ряде регионов Украины продолжилась экономия света. Графики отключений действовали до двух очередей для обычных потребителей.