Графики с самого утра. Как будут выключать свет в Украине 21 октября

Графики 21 октября

21 октября в части областей Украины вынуждены будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии:

06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности

06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей)

Последствия массированных российских атак на энергообъекты Украины являются причиной этого решения.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты 20 октября нанесли удар по Шевченковскому району Киева и попали в энергообъект. В четырех районах столицы - проблемы со светом.