Графіки складено, але чи чекати відключень? Українцям пояснили, що буде зі світлом

У компанії зазначили, що "Укренерго" поки не запроваджувало графіки аварійних відключень, бо не було підстав. Хоча у соціальних мережах ширяться фейки.

Що регулюють графіки аварійних вимкнень?

Нормальна робота енергосистеми передбачає, що електростанції (генерація) виробляють стільки електроенергії, скільки в цей момент потрібно споживачам. Система передачі цю електроенергію передає (великі обсяги електроенергії на великі відстані), а система розподілу (мережі обленерго) - розподіляє до конкретного будинку чи офісу. Надзвичайна ситуація означає, що в системі стався збій.

"Більшість українців дізналися про існування графіків аварійних чи планових відключень минулого року. Причина - масовані ракетні та дронові обстріли Росією української енергосистеми", - йдеться у повідомленні.

Компанія нагадала, що тоді через значні руйнування в різні періоди виникали спочатку мережеві обмеження - через руйнування обʼєктів системи передачі не було можливості передати електроенергію від електростанцій в певні регіони.

"Згодом після масованого пошкодження обʼєктів генерації (пошкоджені були всі великі ТЕС та ГЕС України) в системі виник значний дефіцит електроенергії. І це все на тлі окупації і зупинки роботи Запорізької АЕС, яка забезпечувала покриття до чверті енергоспоживання всієї України", - йдеться у повідомленні.

Коли чекати графіків відключень?

"Укренерго" зазначає, що ніхто не знає розкладу російських ракетних чи дронових атак. При цьому наразі українська енергосистема має достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби всіх споживачів.

"Якщо не буде обстрілів – "Укренерго" зараз не бачить передумов для дефіциту та відключень", - йдеться у повідомленні.

Блекаути в Україні

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна "Що чекає на Україну восени та взимку? Три сценарії розвитку ситуації в енергосистемі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.