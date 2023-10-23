Графики составлены, но ждать ли отключений? Украинцам объяснили, что будет со светом

В компании отметили, что "Укрэнерго" пока не вводило графики аварийных отключений, потому что не было оснований. Хотя в социальных сетях распространяются фейки.

Что регулируют графики аварийных отключений?

Нормальная работа энергосистемы предусматривает, что электростанции (генерация) производят столько электроэнергии, сколько в данный момент нужно потребителям. Система передачи эту электроэнергию передает (большие объемы электроэнергии на большие расстояния), а система распределения (сети облэнерго) - распределяет до конкретного дома или офиса. Чрезвычайная ситуация означает, что в системе произошел сбой.

"Большинство украинцев узнали о существовании графиков аварийных или плановых отключений в прошлом году. Причина - массированные ракетные и дроновые обстрелы Россией украинской энергосистемы", - говорится в сообщении.

Компания напомнила, что тогда из-за значительных разрушений в разные периоды возникали сначала сетевые ограничения - из-за разрушения объектов системы передачи не было возможности передать электроэнергию от электростанций в определенные регионы.

"Впоследствии после массированного повреждения объектов генерации (повреждены были все крупные ТЭС и ГЭС Украины) в системе возник значительный дефицит электроэнергии. И это все на фоне оккупации и остановки работы Запорожской АЭС, которая обеспечивала покрытие до четверти энергопотребления всей Украины", - говорится в сообщении.

Когда ждать графиков отключений?

"Укрэнерго" отмечает, что никто не знает расписания российских ракетных или дроновых атак. При этом сейчас украинская энергосистема имеет достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить потребности всех потребителей.

"Если не будет обстрелов - "Укрэнерго" сейчас не видит предпосылок для дефицита и отключений", - говорится в сообщении.

Блэкауты в Украине.

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских окупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут длительными.

Подробнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов кафиров по энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина "Что ждет Украину осенью и зимой? Три сценария развития ситуации в энергосистеме".

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