На графіки не розраховуємо. У YASNO дали невтішний прогноз щодо світла у Києві

У Києві ситуація зі світлом поки що дуже важка, на наближення до відключень за графіком поки що розраховувати не варто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора YASNO Сергія Коваленка.
"На жаль, стан системи в Києві практично не змінився. За день відключалося майже все місто, близько 1,1 млн користувачів. На наближення до графіка поки не розраховуємо. За фактом зараз маємо потужність на 50% меншу за необхідну. Але світло стабільно подається на критичну інфраструктуру, місто переважно з водою та опаленням", - зазначив Коваленко.
За його словами, водночас диспетчери намагаються зробити так, щоб райони мали підключення до світла хоча б на короткий час, але є низка будинків, які не вмикалися з учорашнього ранку.
"У Дніпрі все більш менш стабільно, колеги намагаються максимально наблизитися до графіка. Завтра сподіваюся на хороші новини", - додав він.
Нагадаємо, раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявляв, що світло в Київській області до вечора має з'явитися у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах.
Також повідомлялося, що у Києві та області можуть відновити почергові включення світла за кілька діб, оскільки ситуація з енергетикою залишається складною.
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