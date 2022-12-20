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На графики не рассчитываем. В YASNO дали неутешительный прогноз по свету в Киеве

Фото: в YASNO дали неутешительный прогноз по свету в Киеве (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве ситуация со светом пока очень тяжелая, на приближение к отключениям по графику пока рассчитывать не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора YASNO Сергея Коваленко.

"К сожалению, состояние системы в Киеве практически не изменилось. За день отключался почти весь город, около 1,1 млн пользователей. На приближение к графику пока не рассчитываем. По факту сейчас имеем мощность на 50% меньше необходимой. Но свет стабильно подается на критическую инфраструктуру, город в основном с водой и отоплением", - отметил Коваленко.

По его словам, в то же время диспетчеры пытаются сделать так, чтобы районы имели подключения к свету хотя бы на короткое время, но есть ряд домов, которые не включались со вчерашнего утра.

"В Днепре все более или менее стабильно, коллеги стараются максимально приблизиться к графику. Завтра надеюсь на хорошие новости", - добавил он.

Напомним, ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявлял, что свет в Киевской области к вечеру должен появиться в Броварском, Бориспольском и Обуховском районах.

Также сообщалось, что в Киеве и области могут восстановить поочередные включения света через несколько суток, поскольку ситуация с энергетикой остается сложной.

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КиевЭлектроэнергия