На графики не рассчитываем. В YASNO дали неутешительный прогноз по свету в Киеве

В Киеве ситуация со светом пока очень тяжелая, на приближение к отключениям по графику пока рассчитывать не стоит.

"К сожалению, состояние системы в Киеве практически не изменилось. За день отключался почти весь город, около 1,1 млн пользователей. На приближение к графику пока не рассчитываем. По факту сейчас имеем мощность на 50% меньше необходимой. Но свет стабильно подается на критическую инфраструктуру, город в основном с водой и отоплением", - отметил Коваленко.

По его словам, в то же время диспетчеры пытаются сделать так, чтобы районы имели подключения к свету хотя бы на короткое время, но есть ряд домов, которые не включались со вчерашнего утра.

"В Днепре все более или менее стабильно, коллеги стараются максимально приблизиться к графику. Завтра надеюсь на хорошие новости", - добавил он.