Графіки протягом 16 годин. Як будуть відключати світло 4 грудня

В Україні завтра, 4 грудня, графіки відключень світла будуть діяти упродовж 16 годин. Обмеження розпочнуться з ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram .

За даними компанії, для побутових споживачів завтра діятимуть такі обмеження:

06:00 - 07:00 - одна черга відключень;

07:00 - 20:00 - дві черги відключень;

20:00 - 22:00 - одна черга відключень.

При цьому для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 06:00 до 22:00.

В "Укренерго" нагадали, що відключення світла змушені запроваджувати через пошкодження енергооб'єктів внаслідок масованого удару росіян 28 листопада.

Українців закликали економно споживати електроенергію, коли світло з'являється за графіком.