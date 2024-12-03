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Графіки протягом 16 годин. Як будуть відключати світло 4 грудня

Україна, Вівторок 03 грудня 2024 19:01
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Графіки протягом 16 годин. Як будуть відключати світло 4 грудня Ілюстративне фото: в Україні 4 грудня будуть діяти графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 4 грудня, графіки відключень світла будуть діяти упродовж 16 годин. Обмеження розпочнуться з ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

За даними компанії, для побутових споживачів завтра діятимуть такі обмеження:

  • 06:00 - 07:00 - одна черга відключень;
  • 07:00 - 20:00 - дві черги відключень;
  • 20:00 - 22:00 - одна черга відключень.

При цьому для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 06:00 до 22:00.

В "Укренерго" нагадали, що відключення світла змушені запроваджувати через пошкодження енергооб'єктів внаслідок масованого удару росіян 28 листопада.

Українців закликали економно споживати електроенергію, коли світло з'являється за графіком.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в Україні пошкоджено більшу частину об'єктів генерації електроенергії. З цієї причини енергетики змушені вводити графіки відключень світла.

Сьогодні, 3 грудня, дію графіків продовжили до кінця доби. Раніше планувалося, що їх застосовуватимуть до 21:00.

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