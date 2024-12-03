Графіки протягом 16 годин. Як будуть відключати світло 4 грудня
В Україні завтра, 4 грудня, графіки відключень світла будуть діяти упродовж 16 годин. Обмеження розпочнуться з ранку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.
За даними компанії, для побутових споживачів завтра діятимуть такі обмеження:
- 06:00 - 07:00 - одна черга відключень;
- 07:00 - 20:00 - дві черги відключень;
- 20:00 - 22:00 - одна черга відключень.
При цьому для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 06:00 до 22:00.
В "Укренерго" нагадали, що відключення світла змушені запроваджувати через пошкодження енергооб'єктів внаслідок масованого удару росіян 28 листопада.
Українців закликали економно споживати електроенергію, коли світло з'являється за графіком.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, в Україні пошкоджено більшу частину об'єктів генерації електроенергії. З цієї причини енергетики змушені вводити графіки відключень світла.
Сьогодні, 3 грудня, дію графіків продовжили до кінця доби. Раніше планувалося, що їх застосовуватимуть до 21:00.
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