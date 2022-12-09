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Графіки не працюють. У низці областей екстрені відключення світла

Фото: у чотирьох областях аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У низці областей України сьогодні, 9 грудня, продовжуються аварійні відключення світла. Графіки обмежень не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Так, екстрені відключення електроенергії продовжуються у столиці, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Також аварійні відключення сьогодні діють у Запорізькій області. Про це повідомляє "Запоріжжяобленерго".

"У зв’язку із цим може бути збільшена тривалість відключень кожної з черг та додатково погашатися споживачі інших черг, а також споживачі, що наразі не входять до переліку адрес, які підлягають погодинним стабілізаційним відключенням", - пояснили енергетики.

Нагадаємо, в Київській ОВА заявили, що регіон поки не може вийти на планові відключення світла, ситуація може змінитися з наступного тижня.

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ДТЕКвідключеня світлаЕлектроенергіяКиївОдесаДніпропетровська областьЗапоріжжя