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Київська область поки не може вийти на планові відключення світла: в ОВА зробили заяву

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Київська область, Четвер 08 грудня 2022 16:24
Київська область поки не може вийти на планові відключення світла: в ОВА зробили заяву Фото: голова Київської ОВА Олексій Кулеба (kyivcity.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Третина будинків у Київській області знаходиться в режимі постійних відключень електроенергії. Наразі регіон не може повернутися до планових графіків, ситуація стане зрозумілішою вже з наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Олексія Кулеби в ефірі телемарафону.

"Київська область дуже сильно постраждала від ракетних обстрілів. В нас серйозна нестача електроенергії в мережі. Це призводить до того, що ми не можемо поки, на жаль, вийти на планові відключення (світла - ред.). Тобто зараз в області діють екстрені відключення електроенергії", - розповів Кулеба.

Він пояснив, це призводить до проблем з опаленням в тих будинках, які під'єднані до центрального теплопостачання, а таких більш як 2 500 по Київській області, це як лівобережна, так і правобережна частини.

"Ми працюємо з обленерго і ДТЕК, щоб зробити більш справедливим розподілення електроенергії по області. Виокремлюємо об'єкти критичної інфраструктури, живимо їх поштучно. Це дозволяє звільнити певну частину електрики для побутових споживачів і розподіляти її більш справедливим чином", - зазначив Кулеба.

Своєю чергою очільник ОВА розповів, що стабільно область недоотримує 30% електроенергії.

"Наразі ми маємо лише 70% від потрібних потужностей. Це призводить до того, що більше третини області побутових споживачів в нас знаходяться в постійному виключенні електроенергії", - каже Кулеба.

Він додав, що було створено робочу групу, яка працює над локальними місцями, де немає більш як 15 годин електроенергії, аби оперативно реагувати сприяти у виправленні таких ситуацій.

Нагадаємо, що від останнього масованого ракетного удару в Київській області ситуація з електроенергією залишається складною. Як стало відомо, внаслідок атаки 5 грудня майже половина абонентів в області залишилася без світла.

Наразі ж в регіоні продовжують діяти аварійні відключення.

Додамо, що за даними "Укренерго" в країні все ще зберігається значний дефіцит електроенергії. А однією з найскладніших є, зокрема, ситуація в Київській області.

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Київська область енергетики Електроенергія
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