Графики не работают. В ряде областей экстренные отключения света

В ряде областей Украины сегодня, 9 декабря, продолжаются аварийные отключения света. Графики ограничений не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Так, экстренные отключения электроэнергии продолжаются в столице, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют", - говорится в сообщении ДТЭК.

Также аварийные отключения действуют сегодня в Запорожской области. Об этом сообщает "Запорожьеоблэнерго".

"В связи с этим может быть увеличена продолжительность отключений каждой из очередей и дополнительно погашаться потребители других очередей, а также потребители, не входящие в перечень адресов, подлежащих почасовым стабилизационным отключениям", - пояснили энергетики.

Напомним, в Киевской ОВА заявили, что регион пока не может выйти на плановые отключения света, ситуация может измениться на следующей неделе.

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