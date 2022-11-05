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Графіки не працюють. У Києві та 7 областях вводять аварійні відключення світла

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Україна, Субота 05 листопада 2022 11:46
Графіки не працюють. У Києві та 7 областях вводять аварійні відключення світла Фото: українців попередили про аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві та семи областях України вводять аварійні відключення світла. Жителів попередили, що раніше опубліковані графіки обмежень не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Українці сьогодні збільшили споживання електроенергії порівняно з попередніми днями. Тому для підтримки стабільної роботи енергосистеми графіків погодинних відключень недостатньо.

"Укренерго" передало операторам нові обсяги для обмеження електрики. Аварійні відключення будуть діяти у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Українців попередили, що графіки погодинних відключень не працюють. Громадян закликали заощаджувати електроенергію, особливо у ранкові та вечірні години.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" повідомили, що сьогодні у Києві та 7 областях будуть діяти погодинні відключення світла.

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