Графіки не працюють. У Києві та 7 областях вводять аварійні відключення світла
У Києві та семи областях України вводять аварійні відключення світла. Жителів попередили, що раніше опубліковані графіки обмежень не працюють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Українці сьогодні збільшили споживання електроенергії порівняно з попередніми днями. Тому для підтримки стабільної роботи енергосистеми графіків погодинних відключень недостатньо.
"Укренерго" передало операторам нові обсяги для обмеження електрики. Аварійні відключення будуть діяти у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.
Українців попередили, що графіки погодинних відключень не працюють. Громадян закликали заощаджувати електроенергію, особливо у ранкові та вечірні години.
Нагадаємо, раніше в "Укренерго" повідомили, що сьогодні у Києві та 7 областях будуть діяти погодинні відключення світла.
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