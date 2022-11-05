Графики не работают. В Киеве и 7 областях вводят аварийные отключения света

В Киеве и семи областях Украины вводят аварийные отключения света. Жителей предупредили, что ранее опубликованные графики ограничений не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Украинцев предупредили, что графики почасовых отключений не работают. Граждан призвали экономить электроэнергию, особенно в утренние и вечерние часы.

"Укрэнерго" передало операторам новые объемы для ограничения электричества. Аварийные отключения будут действовать в столице, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Украинцы сегодня увеличили потребление электроэнергии по сравнению с предыдущими днями. Поэтому для поддержания стабильной работы энергосистемы графиков почасовых отключений недостаточно.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" сообщили, что сегодня в Киеве и 7 областях будут действовать почасовые отключения света.

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