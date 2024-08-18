Графіки повертаються. "Укренерго" попередило про відключення світла завтра

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, навесні цього року енергетики почали знову вводити графіки відключення світла. До цього призвели російські удари по енергетиці.

Влітку ситуація в енергомережі значно погіршилась через погодні умови. Аномальна спека, що прийшла в Україну, призвела до збільшення використання кондиціонерів, що своєю чергою значною мірою навантажувало послаблену росіянами мережу.

Однак енергетики змогли відремонтувати кілька об'єктів і вже кілька тижнів українці провели без відключень світла.

Проте днями українців попередили, що наступного тижня в Україні очікується спекотна погода, що знову може призвести до відключення світла.

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