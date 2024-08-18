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Графіки повертаються. "Укренерго" попередило про відключення світла завтра

Фото: українці повертаються до графіків відключень світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні знову починають вводити графіки відключення світла. Завтра буде діяти одна черга відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

За даними компанії, завтра, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень.

"В інші години - без обмежень. Причина застосування заходів обмеження - зростання споживання через спеку", - додали в "Укренерго".

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, навесні цього року енергетики почали знову вводити графіки відключення світла. До цього призвели російські удари по енергетиці.

Влітку ситуація в енергомережі значно погіршилась через погодні умови. Аномальна спека, що прийшла в Україну, призвела до збільшення використання кондиціонерів, що своєю чергою значною мірою навантажувало послаблену росіянами мережу.

Однак енергетики змогли відремонтувати кілька об'єктів і вже кілька тижнів українці провели без відключень світла.

Проте днями українців попередили, що наступного тижня в Україні очікується спекотна погода, що знову може призвести до відключення світла.

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Відключеня світла