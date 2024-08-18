RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Графики возвращаются. "Укрэнерго" предупредило об отключении света завтра

Фото: украинцы возвращаются к графикам отключения света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине снова начинают вводить графики отключения света. Ограничивать электроснабжение начнут уже завтра, 19 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

По данным компании, завтра отключения света будут с 17:00 до 21:00. Ограничения будут применяться для одной очереди отключений.

"В другие часы - без ограничений. Причина применения мер ограничения - рост потребления из-за жары", - добавили в "Укрэнерго".

Отключения света в Украине

Напомним, весной этого года энергетики начали снова вводить графики отключения света. К этому привели российские удары по энергетике.

Летом ситуация в энергосети значительно ухудшилась из-за погодных условий. Пришедшая в Украину аномальная жара привела к увеличению использования кондиционеров, что в свою очередь в значительной степени нагружало ослабленную россиянами сеть.

Однако энергетики смогли отремонтировать несколько объектов, и уже несколько недель украинцы провели без отключений света.

Однако на днях украинцев предупредили, что на следующей неделе в Украине ожидается жаркая погода, которая снова может привести к отключению света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отключения света