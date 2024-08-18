Графики возвращаются. "Укрэнерго" предупредило об отключении света завтра

Отключения света в Украине

Напомним, весной этого года энергетики начали снова вводить графики отключения света. К этому привели российские удары по энергетике.

Летом ситуация в энергосети значительно ухудшилась из-за погодных условий. Пришедшая в Украину аномальная жара привела к увеличению использования кондиционеров, что в свою очередь в значительной степени нагружало ослабленную россиянами сеть.

Однако энергетики смогли отремонтировать несколько объектов, и уже несколько недель украинцы провели без отключений света.

Однако на днях украинцев предупредили, что на следующей неделе в Украине ожидается жаркая погода, которая снова может привести к отключению света.

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