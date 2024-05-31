Графіки повертаються. Коли українцям будуть вимикати світло 1 червня

В Україні повертають графіки відключення світла. Перші відключення почнуться вже завтра 1 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
"Завтра, 1 червня, ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів будуть діяти по всій території України. Обмеження будуть застосовані з 18:00 до 23:00 години", - повідомили в компанії.
Водночас в "Укренерго" заявили, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функції життєзабезпечення населення, не обмежуватимуться.
Нагадаємо, що цієї весни Україна знову повернулася до графіків відключення світла. Причиною цього стала затримка допомоги від США та атаки від Російської Федерації по об'єктах енергетики в Україні.
Останні кілька днів в Україні змінилась ситуація - "Укренерго" не вводило графіків відключень світла. Причиною стала сонячна генерація та вихід з ремонту двох енергоблоків АЕС.
Проте нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попереджав про можливе повернення до відключень.
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