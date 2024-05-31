Графіки повертаються. Коли українцям будуть вимикати світло 1 червня

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що цієї весни Україна знову повернулася до графіків відключення світла. Причиною цього стала затримка допомоги від США та атаки від Російської Федерації по об'єктах енергетики в Україні.

Останні кілька днів в Україні змінилась ситуація - "Укренерго" не вводило графіків відключень світла. Причиною стала сонячна генерація та вихід з ремонту двох енергоблоків АЕС.

Проте нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попереджав про можливе повернення до відключень.

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