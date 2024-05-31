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Графики возвращаются. Когда украинцам будут выключать свет 1 июня

Фото: в Украину возвращаются отключение света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине возвращают графики отключения света. Первые отключения начнутся уже завтра 1 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

"Завтра, 1 июня, лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут действовать по всей территории Украины. Ограничения будут применены с 18:00 до 23:00", - сообщили в компании.

В то же время в "Укрэнерго" заявили, что при превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функции жизнеобеспечения населения, не будут ограничиваться.

Отключение света в Украине

Напомним, что этой весной Украина снова вернулась к графикам отключения света. Причиной тому стала задержка помощи от США и атаки от Российской Федерации по объектам энергетики в Украине.

Последние несколько дней в Украине изменилась ситуация - "Укрэнерго" не вводило графиков отключений света. Причиной стало солнечное поколение и выход из ремонта двух энергоблоков АЭС.

Однако недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль предупреждал о возможном возвращении к отключениям.

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