Графики возвращаются. Когда украинцам будут выключать свет 1 июня

Отключение света в Украине

Напомним, что этой весной Украина снова вернулась к графикам отключения света. Причиной тому стала задержка помощи от США и атаки от Российской Федерации по объектам энергетики в Украине.

Последние несколько дней в Украине изменилась ситуация - "Укрэнерго" не вводило графиков отключений света. Причиной стало солнечное поколение и выход из ремонта двух энергоблоков АЭС.

Однако недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль предупреждал о возможном возвращении к отключениям.

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