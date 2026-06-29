Графіки повертаються: де в Україні можуть почати вимикати світло

Завтра, 30 червня, в Україні можуть бути введені графіки відключення електрики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення обленерго.
Повідомлення про ймовірні вимкнення електрики на 30 червня від ранку почали з'являтись в соцмережах різних обленерго.
Зокрема, прогнозують вимкнення світла у Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Є графіки також для Волинської області.
"На виконання вимог, визначених змінами до постанови НКРЕКП №332 (постанова №416 від 24.03.2026), а також відповідно до розпоряджень НЕК «Укренерго», повідомляємо про прогнозні обсяги обмеження електропостачання на 30 червня 2026 року," - йдеться, зокрема, у дописі Хмельницькобленерго.
Для промисловості та бізнесу передбачені відключення у повному обсязі, 5 черг. А для звичайних споживачів можливі вимкнення в обсязі 1 черги.
У більшості регіонів, де уже опубліковані графіки, - це відключення на 1 годину.
Графік відключення опублікували у Прикарпаттяобленерго.
На Кіровоградщині відключення будуть відчутнішими. Зокрема, в області діятимуть обмеження в обсязі 2 годин.
ДТЕК також опублікував попередній графік вимкнення світла на 30 червня на Київщині.
Як повідомляло РБК-Україна, в Yasno вже попереджали про напружену роботу енергосистеми через аномальну спеку в Україні та Європі.
Компанія закликала українців тримати гаджети зарядженими і стежити за повідомленнями енергетиків.
Тим часом глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко раніше попереджав, що за певних умов відключення світла влітку можуть сягати п'яти годин.
За його словами, це можливо у разі масованих обстрілів і спеки вище 30 градусів - тоді балансувати систему доведеться за рахунок споживачів у вечірній пік.