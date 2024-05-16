Графіки не кожен день. В "Укренерго" пояснили, як будуть вимикати світло

"Протягом досить тривалого періоду часу, і весною, і влітку, і взимку, в нас будуть періоди дефіциту електроенергії, коли доведеться застосовувати відключення споживачів. Це не буде напевно кожен день. Наприклад, на наступному тижні ситуація може бути дійсно значно легше, чим на цьому і це буде пов’язано зі зміною погоди", - пояснив він.

За словами Кудрицького, в Україні час від часу будуть траплятися періоди, коли оператори енергосистеми будуть змушені як останній інструмент збалансування системи застосовувати відключення споживачів.

Як енергетики "ділять" дефіцит між регіонами

Дефіцит, який виникає в енергосистемі, як пояснив Кудрицький, ділиться рівномірно.

"Коли ми як оператори визначаємо загальний дефіцит протягом доби погодинно, ми цей дефіцит розподіляємо рівномірно по областях. Ми кожній області доводимо ліміт споживання, який пропорційний до нормального споживання регіону. Таким чином всі мають нести солідарне навантаження від цих відключень", - констатував він.

Що треба, щоб не було дифіциту

Щоб уникнути дефіциту в енергосистемі треба виконати дві умови.

"Щоб повністю відійти від цих ризиків потрібно, по-перше, відновити потужності електростанцій, а по-друге, потрібен час, щоб розробити нову генерацію, яка буде децентралізованою, більш убезпеченою та стійкою для атак, яка зможе замінити пошкоджені теплові вугільні електростанції, які на сьогоднішній день є першочерговими цілями для ворога", - зазначив Кудрицький.

Вимкнення світла в Україні

16 травня в Україні довелося застосувати графіки відключень. Ці графіки планові, вони були повідомлені обленерго ще вчора ввечері, 15 травня.

Вони пов’язані, з одного боку, з тим, що дуже багато електростанцій зазнали пошкоджень, а з іншого боку, як зазначив Кудрицький, з тим, що на цьому тижні спостерігалось похолодання, відповідно споживання зросло. Тому, як підкреслив він, не залишилось іншого інструменту для збалансування системи, окрім як відключення споживачів.

"При цьому ми використали практично в повній мірі можливості імпорту з Європи, включили всі електростанції, які доступні на сьогоднішній день. Але, на жаль, дефіцит є таким, що його покрити тільки цими засобами неможливо", - додав голова правління НЕК "Укренерго".