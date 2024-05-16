Графики не каждый день. В "Укрэнерго" объяснили, как будут выключать свет

"В течение довольно продолжительного периода времени, и весной, и летом, и зимой, у нас будут периоды дефицита электроэнергии, когда придется применять отключение потребителей. Это не будет наверняка каждый день. Например, на следующей неделе ситуация может быть действительно гораздо легче, чем на этой и это будет связано с изменением погоды", - пояснил он.

По словам Кудрицкого, в Украине время от времени будут случаться периоды, когда операторы энергосистемы будут вынуждены как последний инструмент сбалансирования системы применять отключение потребителей.

Как энергетики "делят" дефицит между регионами

Возникающий в энергосистеме дефицит, как пояснил Кудрицкий, делится равномерно.

"Когда мы как операторы определяем общий дефицит в течение суток почасово, мы этот дефицит распределяем равномерно по областям. Мы каждой области доводим лимит потребления, который пропорционален нормальному потреблению региона. Таким образом все должны нести солидарную нагрузку от этих отключений", - констатировал он.

Что нужно, чтобы не было дифицита

Чтобы избежать дефицита в энергосистеме, нужно выполнить два условия.

"Чтобы полностью отойти от этих рисков нужно, во-первых, восстановить мощности электростанций, а во-вторых, нужно время, чтобы разработать новую генерацию, которая будет децентрализованой, более безопасной и устойчивой для атак, которая сможет заменить поврежденные тепловые угольные электростанции, которые на сегодняшний день являются первоочередными целями для врага", - отметил Кудрицкий.

Отключение света в Украине

16 мая в Украине пришлось применить графики отключений. Эти графики плановые, они были сообщены облэнерго еще вчера вечером, 15 мая.

Они связаны, с одной стороны, с тем, что очень много электростанций получили повреждения, а с другой стороны, как отметил Кудрицкий, с тем, что на этой неделе наблюдалось похолодание, соответственно потребление выросло. Поэтому, как подчеркнул он, не осталось другого инструмента для сбалансирования системы, кроме отключения потребителей.

"При этом мы использовали практически в полной мере возможности импорта из Европы, включили все электростанции, которые доступны на сегодняшний день. Но, к сожалению, дефицит таков, что его покрыть только этими средствами невозможно", - добавил председатель правления НЭК "Укрэнерго"