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Графіки не діють. В Житомирській області ввели аварійні відключення світла

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Житомир, Четвер 15 грудня 2022 13:38
Графіки не діють. В Житомирській області ввели аварійні відключення світла Фото: у Житомирській області ввели аварійні відключення світла (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 15 грудня, в Житомирській області запровадили аварійні відключення світла. Знеструмлення абонентів відбувається поза графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Через великий дефіцит електроенергії, "Укренерго", запровадило аварійні відключення на території Житомирської області!", - розповів він.

Як повідомлялось, у Київській області сьогодні, 15 грудня, діють екстрені відключення світла. Проте у столиці світло вимикають за графіками.

Також російські війська продовжують обстрілювати Херсон 15 грудня. У зв'язку з цим у місті повністю зникло світло.

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Житомир відключеня світла
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