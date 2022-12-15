Графіки не діють. В Житомирській області ввели аварійні відключення світла

У четвер, 15 грудня, в Житомирській області запровадили аварійні відключення світла. Знеструмлення абонентів відбувається поза графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Через великий дефіцит електроенергії, "Укренерго", запровадило аварійні відключення на території Житомирської області!", - розповів він.

Як повідомлялось, у Київській області сьогодні, 15 грудня, діють екстрені відключення світла. Проте у столиці світло вимикають за графіками.

Також російські війська продовжують обстрілювати Херсон 15 грудня. У зв'язку з цим у місті повністю зникло світло.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.