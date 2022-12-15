Графики не действуют. В Житомирской области ввели аварийные отключения света
Фото: в Житомирской области ввели аварийные отключения света (GettyImages)
В четверг, 15 декабря, в Житомирской области ввели аварийные отключения света. Обесточивание абонентов происходит вне графика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.
"Из-за большого дефицита электроэнергии, "Укрэнерго", ввело аварийные отключения на территории Житомирской области!", - рассказал он.
Как сообщалось, в Киевской области сегодня, 15 декабря, действуют экстренные отключения света. Однако в столице свет выключают по графику.
Также российские войска продолжают обстреливать Херсон 15 декабря. В связи с этим в городе полностью исчез свет.
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