Графики не действуют. В Житомирской области ввели аварийные отключения света

В четверг, 15 декабря, в Житомирской области ввели аварийные отключения света. Обесточивание абонентов происходит вне графика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Из-за большого дефицита электроэнергии, "Укрэнерго", ввело аварийные отключения на территории Житомирской области!", - рассказал он.

Как сообщалось, в Киевской области сегодня, 15 декабря, действуют экстренные отключения света. Однако в столице свет выключают по графику.

Также российские войска продолжают обстреливать Херсон 15 декабря. В связи с этим в городе полностью исчез свет.

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