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Главная » Бизнес » Энергетика

Графики не действуют: в Киеве и ряде областей ввели аварийные отключения света

20:20 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Графики не действуют: в Киеве и ряде областей ввели аварийные отключения света Иллюстративное фото: в ряде областей ввели аварийные отключения света (коллаж РБК-Украина)
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В ряде областей Украины ввели аварийные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" и сообщения региональных операторов системы распределения (облэнерго).

Аварийные обесточивания по распоряжению "Укрэнерго" были введены в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской (10 очередей), Полтавской (в полном объеме) и Сумской (в полном объеме) областях.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют", - говорится в заявлении.

Аварийные отключения будут отменены после того, как ситуацию в энергосистеме удастся стабилизировать. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона", - отметили в "Укрэнерго".

Напомним, россияне сегодня, 7 октября, продолжают с самой ночи обстреливать Киев. Вечером у части жителей столицы после взрыва исчез свет.

РБК-Украина также писало, что в ряде областей Украины в четверг, 8 октября, будут действовать графики почасовых отключений света.

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