Графіки не діють. У низці областей ввели аварійні відключення світла

В низці областей України через аномальну спеку та збільшення дефіциту в енергосистемі були введені екстрені відключення світла.
Про те, в яких областях були введені аварійні відключення світла - в матеріалі РБК-Україна.
Окрім погодинних графіків відключень, на тлі аномальної спеки, також застосуються й аварійні. Обмеження розповсюджуються на всі райони області.
"Через збільшення дефіциту електроенергії у Дніпропетровській області введені екстрені відключення світла. Таке розпорядження дав НЕК Укренерго", - повідомляє ДТЕК Дніпровські електромережі.
Зазначається, що під час екстрених відключень, графіки, які були спрогнозовані раніше - не діють.
Окрім того, аварійні відключення також діють й у Полтавській області. З 09:58 в регіоні були додатково застосовані 2 черги графіка екстрених енергообмежень.
Також через збільшення дефіциту електроенергії екстрені відключення були введені й у Донецькій області.
Наразі в Україні діють два основних типи відключень:
Стабілізаційні відключення запроваджуються для вирівнювання навантаження на енергетичну систему з метою недопущення її перевантаження. Графіки планують заздалегідь, у зв'язку з чим це дозволяє громадянам підготуватись до обмежень.Загалом обмеження тривають протягом декількох годин, але це залежить від потреб енергосистеми.
Аварійні відключення, своєю чергою, запроваджуються з метою негайного усунення небезпеки аварійних ситуацій, які можуть призвести до значних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Відповідно, вони відбуваються раптово й без попереджень, а їх тривалість залежить від часу, необхідного для усунення аварій або ж ризиків.
Протягом останніх місяців ворог посилив масовані обстріли проти України. Зокрема під удари потрапляли об'єкти енергетичної інфраструктури, що спровокувало повернення вищезгаданих графіків відключень.
Значний дефіцит енергії в країні є результатом 8 масованих атак росіян, внаслідок яких Україна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій.
Як приклад, така потужність дорівнює літньому споживанню у пікові години у Нідерландах, Фінляндії або ж Словаччини разом з країнами Балтії.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, ймовірно ситуація зі світлом повинна буде покращитись вже у 20 числа липня. Тоді ж будуть завершені ремонтні роботи на деяких об'єктах генерації.
Також можливо й те, що вже у вересні відключення взагалі перестануть застосовувати. Втім, такий сценарій не буде довготривалим.
Під час підготовки матеріалу використовувались повідомлення ДТЕК, "Укренерго", "Полтаваобленерго", "Харківобленерго".
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