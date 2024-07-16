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Графики не действуют. В ряде областей ввели аварийные отключения света

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ряде областей Украины из-за аномальной жары и увеличения дефицита в энергосистеме были введены экстренные отключения света.

О том, в каких областях были введены аварийные отключения света - в материале РБК-Украина.

Харьковская область 

Кроме почасовых графиков отключений, на фоне аномальной жары, также применятся и аварийные. Ограничения распространяются на все районы области. 

Днепропетровская область 

"Из-за увеличения дефицита электроэнергии в Днепропетровской области введены экстренные отключения света. Такое распоряжение дал НЭК Укрэнерго", - сообщает ДТЭК Днепровские электросети. 

Отмечается, что во время экстренных отключений, графики, которые были спрогнозированы ранее - не действуют. 

Полтавская область 

Кроме того, аварийные отключения также действуют и в Полтавской области. С 09:58 в регионе были дополнительно применены 2 очереди графика экстренных энергоограничений. 

Донецкая область 

Также из-за увеличения дефицита электроэнергии экстренные отключения были введены и в Донецкой области. 

К аварийным отключениям присоединилась Сумская область и не только 

По словам заместителя министра энергетики Светланы Гринчук в эфире телемарафона, с 10:00 аварийные отключения действуют также в Сумской, Запорожской и Кировоградской областях.

"Сегодня приходится применять ограничения электроснабжения для того, чтобы уберечь энергосистему от еще большего разрушения. Ограничения планируются в течение всех суток. Также из-за выхода из строя оборудования на одном из энергообъектов сегодня планируется применение 4 очередей отключений потребителей", - рассказала она. 

Почасовые и экстренные графики отключений 

Сейчас в Украине действуют два основных типа отключений: 

  • стабилизационные; 
  • аварийные. 

Стабилизационные отключения вводятся для выравнивания нагрузки на энергетическую систему с целью недопущения ее перегрузки. Графики планируют заранее, в связи с чем это позволяет гражданам подготовиться к ограничениям. В общем ограничения продолжаются в течение нескольких часов, но это зависит от потребностей энергосистемы. 

Аварийные отключения, в свою очередь, вводятся с целью немедленного устранения опасности аварийных ситуаций, которые могут привести к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры. Соответственно, они происходят внезапно и без предупреждений, а их продолжительность зависит от времени, необходимого для устранения аварий или рисков. 

Ситуация со светом в Украине 

В течение последних месяцев враг усилил массированные обстрелы против Украины. В частности под удары попадали объекты энергетической инфраструктуры, что спровоцировало возвращение вышеупомянутых графиков отключений. 

Значительный дефицит энергии в стране является результатом 8 массированных атак россиян, в результате которых Украина потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций. 

В качестве примера, такая мощность равна летнему потреблению в пиковые часы в Нидерландах, Финляндии или Словакии вместе со странами Балтии. 

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, вероятно ситуация со светом должна будет улучшиться уже в 20 числа июля. Тогда же будут завершены ремонтные работы на некоторых объектах генерации. 

Также возможно и то, что уже в сентябре отключения вообще перестанут применять. Впрочем, такой сценарий не будет долговременным. 

При подготовке материала использовались сообщения ДТЭК, "Укрэнерго", "Полтаваоблэнерго", "Харьковоблэнерго". 

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