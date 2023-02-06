UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Графіки не діють. У Києві ввели аварійні відключення світла

Фото: У Києві ввели аварійні відключення світла (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві запровадили аварійні відключення електроенергії, тому графіки стабілізаційних відключень не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Зазначається, що у столиці зберігається дефіцит потужностей через похолодання та початок робочого тижня. Окрім того, у Києві та області є мережеві обмеження. У зв'язку з цим у Києві застосовуються аварійні відключення. Особливо це відчутно у ранкові та вечірні години.

До того ж, на всіх пошкоджених енергооб’єктах у посиленому режимі ведуться ремонтні роботи.

Киян закликають не вмикати одночасно декілька потужних приладів та споживати електроенергію свідомо.

Як повідомлялося раніше, в Україні зростає споживання електроенергії у зв'язку з похолоданням та початок робочого тижня.

Окрім цього, у YASNO пояснили, як оплачувати рахунки за електроенергію без комісії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕлектроенергіяВіялові відключенняКиїв