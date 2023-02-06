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Графики не работают. В Киеве ввели аварийные отключения света

Фото: В Киеве ввели аварийные отключения света (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии, поэтому графики стабилизационных отключений не работают

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Отмечается, что в столице сохраняется дефицит мощностей из-за похолодания и начала рабочей недели. Кроме того, в Киеве и области есть сетевые ограничения. В связи с этим в Киеве применяются аварийные отключения. Особенно это ощутимо в утренние и вечерние часы.

К тому же, на всех поврежденных энергообъектах в усиленном режиме ведутся ремонтные работы.

Киевлян призывают не включать одновременно несколько мощных приборов и потреблять электроэнергию сознательно.

Как сообщалось ранее, в Украине растет потребление электроэнергии в связи с похолоданием и началом рабочей недели.

Кроме того, в YASNO объяснили, как оплачивать счета за электроэнергию без комиссии.

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ЭлектроэнергияВеерные отключенияКиев