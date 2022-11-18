Графіки не діють. У Києві ввели аварійні відключення світла

Сьогодні, 18 листопада, у Києві застосували екстрені відключення електроенергії. Погодинні графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Зазначається, що такі відключення - це необхідний крок, аби збалансувати енергосистему України та уникнути аварій на обладнанні.

Енергетики роблять все можливе, щоб виправити ситуацію.

Нагадаємо, сьогодні віялові відключення електроенергії застосовані по всій Україні.

При цьому раніше у КМДА повідомляли про відмову від аварійних відключень світла та перехід до планових. Але влада готується до різних сценаріїв, в тому числі до повного відключення електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.