Графики не работают. В Киеве ввели аварийные отключения света

Сегодня, 18 ноября, в Киеве применили экстренные отключения электроэнергии. Почасовые графики стабилизационных отключений на данный момент не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Отмечается, что такие отключения - это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему Украины и избежать аварий на оборудовании.

Энергетики делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.

Напомним, сегодня веерные отключения электроэнергии применены по всей Украине.

При этом ранее в КГГА сообщали об отказе от аварийных отключений света и переходе к плановым. Но власти готовятся к разным сценариям, в том числе к полному отключению электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.