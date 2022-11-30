Графики не действуют: в Киеве экстренные отключения света
В пятницу, 30 ноября, в Киеве проходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сообщения компании Yasno – "Киевские энергетические услуги".
"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - отметили в пресс-службе.
Накануне генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что энергосистема Киева благодаря слаженным восстановительным работам приближается к стабилизации и к плановым отключениям света.
Ранее энергетики заявляли о намерении прилагать все усилия, чтобы отключения электроэнергии в Киеве длилось не более 4 часов для каждой группы потребителей.