Графики не действуют: в Киеве экстренные отключения света

Фото: отключение света в Киеве 30 ноября происходит без графиков (Виталий Носач, РБК-Украина)

В пятницу, 30 ноября, в Киеве проходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сообщения компании Yasno – "Киевские энергетические услуги".

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - отметили в пресс-службе. Накануне генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что энергосистема Киева благодаря слаженным восстановительным работам приближается к стабилизации и к плановым отключениям света.