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Графіки не діють. Де ввели аварійні відключення світла після обстрілу 3 листопада

12:08 03.11.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: після нічної атаки у Києві та низці областей ввели аварійні відключення світла (Getty Images)

Після масованого нічного удару росіян у Києві та низці областей почали діяти аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міненерго.

"Через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі в м. Києві, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Харківській областях вимушено застосовуються аварійні відключення. Протягом дня ситуація може змінюватися", - йдеться у заяві.

В Міненерго зазначили, що вночі та вранці російські окупанти завдали масованого удару по українській енергетиці - у деяких регіонах атака досі триває. Атаковані енергетичні об’єкти у 10 областях.

"Росія завдала прицільних ракетних і дронових ударів по електростанціях, підстанціях систем передачі та розподілу електроенергії, а також теплоелектроцентралях. Лише протягом минулої доби ворог цілеспрямовано атакував енергетичну інфраструктуру понад 20 разів", - наголосили в міністерстві.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Києві, Київській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення світла. Відповідну команду дало "Укренерго", графіки не діють.

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МіненергоЕлектроенергіяВійна в УкраїніВідключеня світла