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Графики не действуют. Где ввели аварийные отключения света после обстрела 3 ноября

12:08 03.11.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: после ночной атаки в Киеве и ряде областей ввели аварийные отключения света (Getty Images)

После массированного ночного удара россиян в Киеве и ряде областей начали действовать аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минэнерго.

"Из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях вынужденно применяются аварийные отключения. В течение дня ситуация может изменяться", - говорится в заявлении.

В Минэнерго отметили, что ночью и утром российские оккупанты нанесли массированный удар по украинской энергетике - в некоторых регионах атака продолжается. Атакованы энергетические объекты в 10 областях.

"Россия нанесла прицельные ракетные и дроновые удары по электростанциям, подстанциям систем передачи и распределения электроэнергии, а также теплоэлектроцентралям. Только за прошедшие сутки враг целенаправленно атаковал энергетическую инфраструктуру более 20 раз", - подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы на поврежденных энергообъектах продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью

Напомним, сегодня утром в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света. Соответствующую команду дало "Укрэнерго", графики не действуют.

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