Графіки не діють. Чому по Києву ввели аварійні відключення світла

За наявною інформацією від "Укренерго", внаслідок технологічного порушення на одному з енергооб’єктів столиці аварійні обмеження застосовані для всіх категорій споживачів.

Графіки відключень наразі не діють.

Особливо складна ситуація фіксується на лівобережній частині Києва, де світло вимикають без попереджень.

"Кияни, зараз є технічні питання в роботі енергосистеми. У Києві (особливо на лівобережній частині) застосовані відключення без графіків", - пише глава КМВА Тимур Ткаченко.

Коли повернуть світло?

Аварійно-відновлювальні роботи на пошкодженому об'єкті вже розпочалися. Енергетики працюють у максимально оперативному режимі, щоб якнайшвидше повернути обладнання в роботу та стабілізувати мережу.

Зазначається, що обмеження будуть скасовані одразу після того, як ситуація в енергосистемі стабілізується. Киян закликають орієнтуватися на офіційну інформацію від ДТЕК та "Укренерго".

"Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо!" - наголошують фахівці.

Відключення світла влітку 2026

Нагадаємо, про аварійні відключення світла в столиці стало відомо сьогодні вранці близько 10:20. Спочатку обмеження торкнулися лівого берега, а згодом поширилися і на правий.

Як розповідав в інтерв'ю РБК-Україна глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко, цього літа Україна має шанси пройти період спеки без обмежень за умови відсутності масованих російських атак на енергосистему.

Але він наголосив, що ризики відключень зберігаються через удари по генерації та енергетичній інфраструктурі. За його словами, у разі масованих обстрілів можливі обмеження споживання електроенергії.