Графики не действуют. Почему по Киеву ввели аварийные отключения света

По имеющейся информации от "Укрэнерго", в результате технологического нарушения на одном из энергообъектов столицы аварийные ограничения применены для всех категорий потребителей.

Графики отключений пока не действуют.

Особо сложная ситуация фиксируется на левобережной части Киева, где свет выключают без предупреждений.

"Киевляне сейчас есть технические вопросы в работе энергосистемы. В Киеве (особенно на левобережной части) применены отключения без графиков", - пишет глава КГВА Тимур Ткаченко.

Когда вернут свет?

Аварийно-восстановительные работы на поврежденном объекте уже начались. Энергетики работают в максимально оперативном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть оборудование в работу и стабилизировать сеть.

Отмечается, что ограничения будут отменены сразу после того, как ситуация в энергосистеме стабилизируется. Киевлян призывают ориентироваться на официальную информацию от ДТЭК и "Укрэнерго".

"Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее бережно!" - подчеркивают специалисты.

Отключение света летом 2026 года

Напомним, об аварийных отключениях света в столице стало известно сегодня утром около 10:20. Поначалу ограничения коснулись левого берега, а потом распространились и на правый.

Как рассказывал в интервью РБК-Украина глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко, этим летом Украина имеет шансы пройти период жары без ограничений при отсутствии массированных российских атак на энергосистему.

Но он подчеркнул, что риски отключений сохраняются из-за ударов по генерации и энергетической инфраструктуре. По его словам, в случае массированных обстрелов возможны ограничения потребления электроэнергии.