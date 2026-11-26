В пятницу, 27 ноября, в части регионов Украины в течение всех суток будут действовать плановые ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

Энергетики отмечают, что для промышленных предприятий будут введены графики ограничения мощности, тогда как для всех остальных категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3,5 очередей.

Главной причиной вынужденных мер являются последствия вражеских атак на украинскую энергосистему.

В "Укрэнерго" отмечают, что энергетики делают все возможное для скорейшего возвращения стабильного электроснабжения.

Проверить актуальные графики потребители могут на официальных страницах операторов системы распределения.