Графики будут действовать круглосуточно: "Укрэнерго" предупредило об отключении света 27 ноября
В пятницу, 27 ноября, в части регионов Украины в течение всех суток будут действовать плановые ограничения потребления электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Энергетики отмечают, что для промышленных предприятий будут введены графики ограничения мощности, тогда как для всех остальных категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3,5 очередей.
Главной причиной вынужденных мер являются последствия вражеских атак на украинскую энергосистему.
В "Укрэнерго" отмечают, что энергетики делают все возможное для скорейшего возвращения стабильного электроснабжения.
Проверить актуальные графики потребители могут на официальных страницах операторов системы распределения.
Напомним, что накануне, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский назвал регионы, где наблюдается самая сложная ситуация со светом.
По словам главы государства, самые большие проблемы с энергоснабжением после российских обстрелов фиксируют в Днепре, Днепропетровской области и Запорожье.
Ранее в тот же день в "Укрэнерго" сообщали, что из-за атак РФ в пяти областях Украины зафиксировали новые обесточивания объектов энергетической инфраструктуры.
В частности, без электроснабжения оставалась часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Харьковской областях, а из-за повреждений сетей на Днепропетровщине вынужденно вводили аварийные и экстренные отключения света.