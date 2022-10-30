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График отключения света для Киева еще в разработке, но и он не будет на 100% точным

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Киев, Воскресенье 30 октября 2022 12:40
График отключения света для Киева еще в разработке, но и он не будет на 100% точным Фото: график веерных отключений Киева еще разрабатывается (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

График отключения света для Киева еще разрабатывается, но и он не будет точным. Все будет зависеть от объемов дефицита и потребления электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко в эфире телемарафона.

"100% вероятности совпадения не будет. Мы с сетями пытаемся угадать какой будет дефицит, потребление и этот баланс мы прогнозируем. Это впервые происходит с системой. Надеюсь, что в начале недели мы опубликуем новые графики и надеюсь, что эти графики будут более точными", - сказал он.

Коваленко также объяснил разницу между экстренными и стабилизационными отключениями.

"Есть два типа отключений: экстренные и стабилизационные. Экстренные могут быть и шесть часов и больше. А стабилизационные, когда мы понимаем, что "Укрэнерго" даст команду 20%, то мы таргетируем следующие цели - что промежуток времени 4 часа", - добавил гендиректор YASNO.

Как сообщалось, в Киеве сегодня, 30 октября, вряд ли будут ограничивать электроснабжение. Обычно в воскресенье потребление самое низкое.

Напомним, графики веерных отключений электроэнергии для Киева обещали пересмотреть. При этом длительность ограничений может быть увеличена до 6 часов.

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Киев Веерные отключения
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