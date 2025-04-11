Графік роботи "Укрпошти" на Великдень: що потрібно знати

Цього року українці відзначатимуть Світле Христове Воскресіння 20 квітня. Проте вже зараз дехто цікавиться - як працюватиме впродовж великодніх свят "Укрпошта"?

Про графік роботи відділень національного оператора поштового зв'язку впродовж святкових вихідних РБК-Україна розповіли у команді підтримки "Укрпошти" у Facebook.

Так, наприклад, у Києві більшість відділень працюють щоденно:

Варто зазначити, що знайти найближче відділення "Укрпошти" та ознайомитись із графіком його роботи можна на офіційному сайті .

Тим часом у наступний після Світлого Христового Воскресіння понеділок (21 квітня), відділення "Укрпошти" працюватимуть у штатному режимі - згідно з графіком роботи.

Згідно з інформацією, наданою представниками команди "Укрпошти", впродовж великодніх вихідних відділення працюватимуть так:

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".

Згодом воєнний стан в Україні неодноразово продовжували.

Окрім комендантської години та заборони масових зібрань, воєнний стан передбачає також призупинення дії низки законодавчих норм, які регулюють питання святкових і вихідних днів.

Йдеться про те, що під час воєнного стану в Україні офіційні та додаткові вихідні з нагоди свят скасовуються.

Більшість державних служб і установ продовжують роботу у звичному для них режимі. Тим часом окремі компанії можуть ухвалювати рішення щодо відпочинку своїх співробітників у певні дні самостійно (на власний розсуд).

Читайте також, чи можна їсти паску до Великодня та які продукти варто покласти у великодній кошик.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.