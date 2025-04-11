График работы "Укрпочты" на Пасху: что нужно знать
В этом году украинцы будут отмечать Светлое Христово Воскресение 20 апреля. Однако уже сейчас некоторые интересуются - как будет работать в течение пасхальных праздников "Укрпочта"?
О графике работы отделений национального оператора почтовой связи в течение праздничных выходных РБК-Украина рассказали в команде поддержки "Укрпочты" в Facebook.
Как будут работать отделения "Укрпочты" на пасхальные праздники
Согласно информации, предоставленной представителями команды "Укрпочты", в течение пасхальных выходных отделения будут работать так:
- в субботу, 19 апреля 2025 года - для отделений (стационарных и передвижных), которые работают по стандартному режиму свыше 17:00, установлен сокращенный рабочий день - до 17:00;
- в воскресенье, 20 апреля 2025 года - не рабочий день для всех отделений "Укрпочты" (и стационарных, и передвижных).
Ответ команды "Укрпочты" относительно графика работы на Пасху (скриншот: facebook.com/messages/ukrposhta)
Следовательно, на Пасху работники компании будут отдыхать.
Между тем в следующий после Светлого Христова Воскресения понедельник (21 апреля), отделения "Укрпочты" будут работать в штатном режиме - согласно графику работы.
Стоит отметить, что найти ближайшее отделение "Укрпочты" и ознакомиться с графиком его работы можно на официальном сайте.
Так, например, в Киеве большинство отделений работают ежедневно:
- с 8:00 до 21:00 - в будние дни;
- с 9:00 до 19:00 - в субботу и воскресенье.
Напомним, после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ № 64/2022 "О введении военного положения в Украине".
Впоследствии военное положение в Украине неоднократно продлевали.
Кроме комендантского часа и запрета массовых собраний, военное положение предусматривает также приостановление действия ряда законодательных норм, регулирующих вопросы праздничных и выходных дней.
Речь идет о том, что во время военного положения в Украине официальные и дополнительные выходные по случаю праздников отменяются.
Большинство государственных служб и учреждений продолжают работу в обычном для них режиме. Между тем отдельные компании могут принимать решение об отдыхе своих сотрудников в определенные дни самостоятельно (по своему усмотрению).
Читайте также, можно ли есть кулич до Пасхи и какие продукты стоит положить в пасхальную корзину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.