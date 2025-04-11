График работы "Укрпочты" на Пасху: что нужно знать

"Укрпочта" будет работать на пасхальные выходные по измененному графику (фото: facebook.com/ukrposhta)

В этом году украинцы будут отмечать Светлое Христово Воскресение 20 апреля. Однако уже сейчас некоторые интересуются - как будет работать в течение пасхальных праздников "Укрпочта"?

О графике работы отделений национального оператора почтовой связи в течение праздничных выходных РБК-Украина рассказали в команде поддержки "Укрпочты" в Facebook.

Как будут работать отделения "Укрпочты" на пасхальные праздники Согласно информации, предоставленной представителями команды "Укрпочты", в течение пасхальных выходных отделения будут работать так: в субботу, 19 апреля 2025 года - для отделений (стационарных и передвижных), которые работают по стандартному режиму свыше 17:00, установлен сокращенный рабочий день - до 17:00;

- до 17:00; в воскресенье, 20 апреля 2025 года - не рабочий день для всех отделений "Укрпочты" (и стационарных, и передвижных). Ответ команды "Укрпочты" относительно графика работы на Пасху (скриншот: facebook.com/messages/ukrposhta) Следовательно, на Пасху работники компании будут отдыхать. Между тем в следующий после Светлого Христова Воскресения понедельник (21 апреля), отделения "Укрпочты" будут работать в штатном режиме - согласно графику работы. Стоит отметить, что найти ближайшее отделение "Укрпочты" и ознакомиться с графиком его работы можно на официальном сайте. Так, например, в Киеве большинство отделений работают ежедневно: с 8:00 до 21:00 - в будние дни;

с 9:00 до 19:00 - в субботу и воскресенье.