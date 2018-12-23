Графік роботи КПВВ на Донбасі на період свят не зміниться

КПВВ функціонуватимуть без змін
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування на Донбасі на період свят працюватимуть без змін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Операції об'єднаних сил в Facebook.
Як зазначається, контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування працюють щоденно без вихідних, контрольно-перевірочні заходи здійснюються згідно зимового графіку з 08.00 до 17.00, такий режим роботи буде незмінним протягом всього періоду новорічно-різдвяних свят.
"Достовірну інформацію про функціонування гуманітарних дорожніх коридорів та роботу КПВВ варто отримувати лише на офіційному сайті Держприкордонслужби України та сторінках операції Об’єднаних сил і Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ у мережі Facebook. Будь яка інформація щодо закриття КПВВ в новорічно-різдвяні свята є недостовірною та фейковою", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється також, що враховуючи небезпеку, що походить від систематичного порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуванням, прикордонниками зі складу Об’єднаних сил забезпечено належний рівень безпеки для громадян в межах гуманітарних дорожніх коридорів.
"Тільки за останній тиждень прикордонними нарядами після закінчення роботи КПВВ додатково оформлено та пропущено через лінію розмежування близько 1,5 тисячі громадян", - зазначено в повідомленні.
Офіційно! КПВВ на лінії розмежування в період новорічно-різдвяних свят функціонуватимуть без змін Протягом останнього...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 23 грудня 2018 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 23 грудня, у неділю, на Донбасі обійшлося без втрат серед українських військовослужбовців.