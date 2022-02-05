График и платные предметы. Регистрация на ВНО-2022 стартовала: что нужно знать

Во вторник, 1 февраля, стартовала регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО) 2022 года. В этом году в регистрации на ВНО появились новшества, например платные дополнительные предметы.
Что нужно знать о регистрации на ВНО - в материале РБК-Украина.
Сроки регистрации на основную сессию: до 9 марта 2022 года.
Сроки регистрации на ГИА в форме ВНО: до 1 марта 2022 года.
График проведения ВНО:
Абитуриенты отныне имеют право на бесплатную сдачу не более 5 тестов в рамках ВНО. А вот за дополнительные предметы придется доплатить.
Сколько нужно доплатить за предмет:
Зарегистрироваться на сессию ВНО можно на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Перечень документов для регистрации:
При необходимости прохождения ВНО в особых условиях нужно также предоставить медицинское заключение.
Подробнее с процессом регистрации на ВНО можно ознакомиться в видео УЦОКО:
Напомним, ожидается, что заплатить за дополнительный предмет на ВНО можно будет "ковидной" тысячей гривен.