Графік та платні предмети. Реєстрація на ЗНО-2022 стартувала: що потрібно знати

У вівторок, 1 лютого, стартувала реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2022 року. Цього року в реєстрації на ЗНО з'явилися нововведення, наприклад платні додаткові предмети.
Що потрібно знати про реєстрацію на ЗНО - в матеріалі РБК-Україна.
Терміни реєстрації на основну сесію: до 9 березня 2022 року.
Терміни реєстрації на ДПА у формі ЗНО: до 1 березня 2022 року.
Графік проведення ЗНО:
Абітурієнти відтепер мають право на безоплатне складання не більше 5 тестів в рамках ЗНО. А от за додаткові предмети доведеться доплатити.
Скільки потрібно доплатити за предмет:
Зареєструватися на сесію ЗНО можна на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Перелік документів для реєстрації:
За потреби проходження ЗНО в особливих умовах потрібно також надати медичний висновок.
Детальніше з процесом реєстрації на ЗНО можна ознайомитися у відео УЦОЯО:
Нагадаємо, очікується, що заплатити за додатковий предмет на ЗНО можна буде "ковідною" тисячею гривень.