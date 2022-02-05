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Графік та платні предмети. Реєстрація на ЗНО-2022 стартувала: що потрібно знати

Автор: Дмитро Левицький

У вівторок, 1 лютого, стартувала реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2022 року. Цього року в реєстрації на ЗНО з'явилися нововведення, наприклад платні додаткові предмети.

Що потрібно знати про реєстрацію на ЗНО - в матеріалі РБК-Україна.

Терміни реєстрації на основну сесію: до 9 березня 2022 року.

Терміни реєстрації на ДПА у формі ЗНО: до 1 березня 2022 року.

Графік проведення ЗНО:

  • фізика - 23 травня;
  • хімія - 26 травня;
  • українська мова, українська мова та література - 31 травня;
  • математика, математика - 3 червня;
  • іспанська мова, німецька мова, французька мова - 6 червня;
  • англійська мова - 7 червня;
  • історія України - 10 червня;
  • географія - 14 червня;
  • біологія - 17 червня.

Платні предмети

Абітурієнти відтепер мають право на безоплатне складання не більше 5 тестів в рамках ЗНО. А от за додаткові предмети доведеться доплатити.

Скільки потрібно доплатити за предмет:

  • Іноземна мова - 789 гривень за один предмет;
  • Історія України, географія, фізика, хімія чи біологія - 354 гривні за один предмет.

Як зареєструватися на ЗНО

Зареєструватися на сесію ЗНО можна на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Перелік документів для реєстрації:

  • оформлена реєстраційна картка, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу на сайті УЦОЯО;
  • засвідчена власноруч копія паспорта громадянина України;
  • засвідчена власноруч копія документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);
  • за потреби - копія документа про зміну імені/прізвища, копія нотаріально засвідченого перекладу документів.

За потреби проходження ЗНО в особливих умовах потрібно також надати медичний висновок.

Детальніше з процесом реєстрації на ЗНО можна ознайомитися у відео УЦОЯО:

Нагадаємо, очікується, що заплатити за додатковий предмет на ЗНО можна буде "ковідною" тисячею гривень.

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