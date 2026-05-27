ЄС визначив дату початку переговорів про вступ України, - Euractiv

Європейська комісія визначила графік переговорів щодо членства України в ЄС і планує запропонувати відкриття першого переговорного "кластеру" вже в середині червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Коли стартують переговори

За даними високопосадовця ЄС, Єврокомісія представить пропозицію відкрити перший "кластер" розділів 16 червня на зустрічі міністрів Європи у Брюсселі в рамках Ради загальних справ.

Такий графік дозволить лідерам Євросоюзу остаточно затвердити цей крок на засіданні Європейської Ради, яке відбудеться за два дні після цього.

Очікується, що решта переговорних "кластерів" для України та Молдови будуть відкриті у липні.

Сам процес приєднання складається із шести так званих "кластерів", які об'єднують різні сфери права ЄС.

Перший з них стосується основних демократичних, економічних та інституційних стовпів союзу - він відкривається першим, але закривається останнім.

Для затвердження кожного етапу потрібна одноголосна підтримка всіх 27 держав-членів.

Зміна позиції Угорщини

Раніше євроінтеграційний прогрес України суттєво гальмував Будапешт.

Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан послідовно блокував будь-які кроки Києва на шляху до ЄС, проте після 16 років при владі його уряд було зміщено за результатами березневих виборів в Угорщині.

Новий прем'єр-міністр країни Петер Мад'яр демонструє більш виважений підхід. Хоча його уряд прямо не підтримує членство України, Будапешт готовий до компромісів в обмін на розблокування європейських фондів, які були заморожені через порушення законодавства ЄС за часів Орбана.

Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос раніше зазначала, що старт переговорів стане можливим одразу після завершення транзиту влади в Угорщині - ймовірно, під час головування Кіпру в ЄС, яке триватиме до кінця червня.

Які умови членства обговорюють

Точні параметри майбутнього членства України все ще дискутуються.

Зокрема, розглядалися такі альтернативи: