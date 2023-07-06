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Играет на руку Силам обороны. В ВСУ рассказали о хаосе среди россиян на Южном направлении

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Украина, Четверг 06 июля 2023 15:46
Играет на руку Силам обороны. В ВСУ рассказали о хаосе среди россиян на Южном направлении Фото: Военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Наступательные действия Вооруженных сил Украины на Южном направлении приводит к регулярной передислокации вражеских сил, это создает хаос, который играет на руку Силам обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера объединенного прессцентра Сил обороны Украины Таврического направления майора Валерия Шершня, которое приводит Military Media Center.

"Враг вынужден постоянно передислоцировать свои подразделения на Юге в ожидании очередного удара Сил обороны Украины, это создает хаос, которым пользуются наши подразделения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг не знает и не догадывается где может произойти большой прорыв, поэтому он передислоцирует время от времени свои подразделения, усиливая те или иные направления.

"Это создает определенную хаотику чем мы и пользуемся", - добавил Шершень.

Наступление ВСУ

Украинские военные ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За последнюю неделю ВСУ освободили еще 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км на юге.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный рассказал, что его раздражают комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось.

"Это не шоу, которое весь мир смотрит и на которое делает ставки или что-то такое. Каждый день, каждый метр дается кровью", - заявил главнокомандующий.

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