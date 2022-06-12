"Грады", а затем минометы. Оккупанты рассказывают о контрнаступлении ВСУ на юге

Украинские военные идут в активное контрнаступление в Херсонской и Николаевской областях. Свидетельством этого являются перехваченные разговоры российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой СБУ .

В телефонном разговоре российский солдат признается, что попал в "ад". Украинские защитники применяют "Грады" и минометы против оккупантов на юге.

"Сидишь в окопе, бл*дь, *бать, п*здец: "Господи, бл*дь! Только не в окоп, только не окоп! Короче, бл*дь, лес горит - ну, п*здец! Просто ад какой-то, нах*й", сказал оккупант.