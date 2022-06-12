"Гради", а потім міномети. Окупанти розповідають про контрнаступ ЗСУ на півдні

Українські військові йдуть в активний контрнаступ у Херсонській та Миколаївській областях. Свідченнями цього є перехоплені розмови російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням СБУ .

У телефонній розмові російський солдат зізнається, що потрапив до "пекла". Українські захисники застосовують "Гради" та міномети проти окупантів на півдні.

"Сидиш в окопі, бл*дь, *бать, п*здец: "Господи, бл*дь! Тільки не в окоп, тільки не окоп! Коротше, бл*дь, ліс горить - ну, п*здець! Просто пекло якесь, нах*й", сказав окупант.