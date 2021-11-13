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На Донбассе боевики с беспилотника атаковали украинские позиции

Новина українською →
Донбасс, Суббота 13 ноября 2021 13:34
На Донбассе боевики с беспилотника атаковали украинские позиции Фото: боевики на Донбассе (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Пророссийские боевики на Донбассе с беспилотника атаковали украинские позиции. Инцидент произошел в районе Чермалыка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны.

Сообщается, что с утра на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня.

В частности, в направлении Троицкого противник совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

А в районе населенного пункта Чермалык задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате этих действий нет.

Напомним, ранее сообщалось о гибели двух украинских военных на Донбассе, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Также накануне стало известно, что против Украины воюют более 2 000 кадровых российских военных, которые занимают командные должности в незаконных вооруженных формированиях.

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