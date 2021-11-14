"Гради", гаубиці і танки: бойовики розмістили десятки одиниць військової техніки на Донбасі

Бойовики розміщують важку військову техніку на Донбасі , порушуючи мінські домовленості. Цього разу спостерігачі з організації з безпеки й співробітництва в Європі помітили десятки одиниць такої техніки, включаючи "Гради", танки, гаубиці, міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 13 листопада.

В порушення ліній відведення бойовики розмістили 15 реактивних систем залпового вогню, 15 гаубиць, 5 танків і 1 протитанкову гармату в Донецькій і Луганській області.

На аеродромі поблизу н.п. Переможне (Луганська область) безпілотник дальнього радіусу дії зафіксував один "Град", 5 гаубиць 152 і 122 калібру ("Акація", "жаба", "Гвоздика", Д-20, Мста-Б) і протитанкову гармату "Рапіра".

Також на полігоні поблизу н. п. Тернове безпілотник помітив чотири самохідні гаубиці" Гвоздика "(122 мм) і 14 реактивних системи залпового вогню "Град".

На полігоні поблизу н.п. Федорівка (Донецька область) бойовики розмістили ще дві гаубиці "Гвоздика".

На полігоні поблизу н. п. Софіївка було помічено 5 танків невстановленого типу.

Поблизу н. п. біле недалеко від Луганська бойовики розмістили 2 гаубиці "Гвоздика" і 4 гаубиці "жаба".

Також за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння в непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської області ОБСЄ зафіксувала 2 зенітних ракетних комплекси, 2 міномети, 1 гаубицю і 29 танків. Їх помітили у Переможному, Покровці і Терновому.

Також відзначаються ознаки військової присутності і присутності військового типу в зоні безпеки.

Поблизу Софіївки бойовики розмістили 3 БМП та бронетранспортери. Поблизу н. п. Зелене виявлена траншейна машина. У житловому районі н. п. Піонерське не далеко від Луганська бойовики розмістили БТР.